Скейт-парк построят в Приморском районе после обращения мецената Колоса

Меценат регулярно посещал проблемные места Приморского района.

Меценат и общественный деятель Александр Колос своей деятельностью привлек внимание губернатора Александра Беглова к проблемам Приморского района.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил благоустроить площадь почти в 6000 кв.м на улице Школьная, рядом с домом 124. Власти утвердили проект строительства скейт-парка с трибунами и благоустройство сквера.

Дело в том, что совсем недавно при участии Александра Колоса был начат ремонт скейт-площадки в Парке 300-летия, но это был не единственный скейт-парк, требующий ремонта, и Колос уже не раз об этом говорил. Теперь его услышал и губернатор.

"Я рад, что хотя бы сейчас, когда уже была проведена работа и поднят шум, Александр Беглов решился взяться помочь молодежи со строительством нового скейт-парка" - сказал благотворитель.

Меценат регулярно посещал проблемные места Приморского района. По его словам, он, как человек выросший в этом районе, переживает за его будущее. Он также обратил внимание, что в Приморском районе осталось еще много нерешенных вопросов.

"Развивать район нужно, нет предела благоустройству. Хотелось бы, чтобы и другие проблемы начали решать" - заявил он.

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