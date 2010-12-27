Сказали "нет "автобусам: в Петергофе запретили парковаться около дворца

Петербуржцы "выиграли" у туристов дворец: парковаться у музея-заповедника в Петергофе больше нельзя.

Администрация Петродворцового района заявила о вступлении в законную силу новый правил ограничения парковки в Петергофе. Местные жители продолжительное время жаловались на ухудшение условий проезда около дворца: место заполонили экскурсионные автобусы, которые мешали петербуржцам. С 11 мая введена другая схема организации транспортного движения.

Запрет на остановку коснулся Собственного проспекта, Бобыльскую дорогу, бульвар Красный Курсантов, улицу Халтурина, бульвар Разведчика и Разводную улицу. Там же представителями Комитета по развитию транспортной инфраструктуры установлены предупреждающие знаки. Дорожные конструкции появились в связи с обращением районной администрации.

Напомним, что дорожные проблемы в петергофе стали образовываться с 2016 года. Некоторые туристические автобусы парковались даже на внутридворовых пространствах музея-заповедника "Петергоф".

Фото: Pixabay.com

