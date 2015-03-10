Главком ВСУ рассказал о положении на линии соприкосновения с ВС РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал сложной обстановку, сложившейся для армии киевского режима по всей линии боевого соприкосновения, особенно - на красноармейском направлении (украинское название - покровское). Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился с местными журналистами из новостного агентства "РБК-Украина".

Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России... сейчас самый сложный участок фронта. Александр Сырский, главком ВСУ

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что Нацгвардия Украины вместо вывода для восполнения потерь перебрасывает ряд подразделений из Харьковской области на красноармейское направление.

Сырский признал, что не учел дерзость ВС РФ в операции "Поток" в Курской области.

Фото: YouTube / ТСН