Сырский признал, что самым сложным для ВСУ является красноармейское направление
Сегодня, 10:38
163
Главком ВСУ рассказал о положении на линии соприкосновения с ВС РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал сложной обстановку, сложившейся для армии киевского режима по всей линии боевого соприкосновения, особенно - на красноармейском направлении (украинское название - покровское). Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился с местными журналистами из новостного агентства "РБК-Украина".

Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России... сейчас самый сложный участок фронта.

Александр Сырский, главком ВСУ

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что Нацгвардия Украины вместо вывода для восполнения потерь перебрасывает ряд подразделений из Харьковской области на красноармейское направление. 

Сырский признал, что не учел дерзость ВС РФ в операции "Поток" в Курской области.

Фото: YouTube / ТСН

