Главком ВСУ рассказал о проблемах армии при отступлении от Суджи.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал факт того, что власти с Банковой "где-то недосмотрели" и не учли дерзость действий российских военнослужащих в ходе операции "Поток", во время которой наши бойцы весной 2025 года с использованием газопровода штурмовали оккупированную Суджу. Такой комментарий иностранец дал местным журналистам с телеканала ТСН. Главком признал, что действия ВС РФ осложнили ВСУ отступление из Курской области.

Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий. Александр Сырский, главком ВСУ

Известно, что в рамках операции "Поток" бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из российских военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V" преодолели около 15 километров внутри трубопровода. Далее они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у населенного пункта Суджа, находящегося в глубине обороны Вооруженных сил Украины. В операции по проходу по газовой трубе участвовали свыше 600 человек. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов указал общественности на "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для армии киевского режима и способствовали свертыванию обороны ВСУ на участке и развитию наступления ВС РФ в приграничных районах Курской области.

Фото: YouTube / Сухопутні війська України