Главком ВСУ сообщил о последних событиях в боевых действиях на Украине.

Москва увеличивает производство средств поражения, наращивая удары по украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил соответствующие данные в собственном Telegram-канале. Иностранный военачальник из киевского режима признался подписчикам в том, что сейчас нельзя говорить о переломе боевых действий в пользу ВСУ, так как российская сторона продолжает сохранять за собой значительный наступательный потенциал.

Россия наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения. Александр Сырский, главком ВСУ

Напомним, что в ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и Киевской области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар бойцы совершили 2 июля.

Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России.

Фото: Telegram / Сырьский