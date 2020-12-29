Синоптики рассказали о погоде в Петербурге 20 января

Столбики термометров покажут -10…-12 градусов.

В среду, 20 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Об этом заявили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов. Днем будет ненамного теплее. Ветер подует с юго-запада, юга со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее мы писали, что в среду в некоторых районах Ленобласти ударят морозы до -20.

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