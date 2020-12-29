В среду в некоторых районах Ленобласти ударят морозы до -20

Местами пройдет небольшой снег.

В среду, 20 января, жителей Ленобласти предупредили о заморозках. Несмотря на облачную с прояснениями погоду, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью будет дуть юго-западный ветер, днем он возьмет курс южнее и подует со скоростью 4-9 м/с. Местами порывы будут достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит -10…-15 градусов, местами похолодает до -20 градусов. Днем потеплеет до -7…-12 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото: pixabay.com