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Синоптики рассказали, когда замерзнет Финский залив
Сегодня, 20:35
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smirenny

Синоптики рассказали, когда замерзнет Финский залив

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Финский залив и Нева покроются льдом не скоро.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в диалоге с "Невскими Новостями"  предположил, когда могут замерзнуть Финский залив и Нева.

Однако с нынешней погодой, произойдет это не скоро. Холода придут во второй половине декабря. Возможны начальные появления льда. Синоптик уточнил, что прогноз на первый месяц зимы относительно теплый. 

 Появление льда конечно будет с приходом холодных ночей, но это не тот лед, на который можно будет выходить

уточнил Колесов .

Специалист также не может предположить, когда в Петербурге установится снежный покров. Пока идет предзимье, снег будет сходить из-за теплой температуры. 

Ранее мы писали, что главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в последние дни ноября.

Фото: pixabay

Теги: замерзла нева, нева, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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