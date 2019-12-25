Синоптики рассказали, когда замерзнет Финский залив

Финский залив и Нева покроются льдом не скоро.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в диалоге с "Невскими Новостями" предположил, когда могут замерзнуть Финский залив и Нева.

Однако с нынешней погодой, произойдет это не скоро. Холода придут во второй половине декабря. Возможны начальные появления льда. Синоптик уточнил, что прогноз на первый месяц зимы относительно теплый.

Появление льда конечно будет с приходом холодных ночей, но это не тот лед, на который можно будет выходить уточнил Колесов .

Специалист также не может предположить, когда в Петербурге установится снежный покров. Пока идет предзимье, снег будет сходить из-за теплой температуры.

Ранее мы писали, что главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в последние дни ноября.

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