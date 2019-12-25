Главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в последние дни ноября

Циклон стоит над Петербургом и областью, медленно идет в сторону Новгородской области, поэтому ждать сильного похолодания в эти дни не стоит.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал 78.ru, какая погода будет в Петербурге и Ленобласти в последние дни ноября.

Циклон стоит над Петербургом и областью, медленно идет в сторону Новгородской области, поэтому ждать сильного похолодания в эти дни не стоит. В ближайшие сутки в Петербурге температура будет 0…+2, в Ленобласти будет варьироваться от -3…+2 градусов. В дальнейшем циклон совсем уйдёт на юго-восток и юг.

В воскресенье, 29 ноября, станет немного холоднее. В Петербурге ночью -1..-3, в Ленобласти -2..-7 градусов. Днем в городе потеплеет до нуля, в регионе днем до -5.

Существенного изменения характера погоды не стоит ждать и в понедельник — только днём будет существенно больше осадков. Со вторника температура начнёт понижаться, но перепады температуры в первые недели декабря никуда не уйдут.

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