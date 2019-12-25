Синоптики рассказали, когда в Петербурге испортится погода

Сегодня будет еще тепло и без осадков.

Сейчас в Петербурге тепло и ясно, однако в ближайшие дни погода может испортиться. По прогнозам синоптиков, в конце недели снова может пойти снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Впрочем, сегодня в Северной столице будет еще тепло и без осадков. В четверг воздух в городе на Неве прогреется до плюс 8-10 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-5 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

В пятницу и субботу, 24 и 25 апреля, в Петербурге начнет холодать. В эти дни столбики термометров опустятся как минимум на три градуса по сравнению с сегодняшним днем. Однако похолодания не отменят весну. На деревьях города начинают распускаться листья, цветут цветы, возвращаются на лето перелетные птицы.

Ранее мы писали, что в четверг в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин