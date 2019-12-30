Синоптики назвали регионы, где будет самая сильная тепловая аномалия

Разница температур будет отличаться от нормы на 12 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах стоит ждать отклонений от климатической нормы в ближайшие десять дней.

Согласно прогнозам синоптиков в период с 18 по 27 января отклонение от климатической нормы будет зафиксировано в центре Европейской России, Санкт-Петербурге, Москве и области. Разница составит 12 градусов.

Вторым регионом с такими же показателями является Эвенкия (поселок Тура). Температура там составит - 24 градуса вместо обычных - 36

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