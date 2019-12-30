На рынке скоро появятся графеновые аккумуляторы

Их главным преимуществом является более быстрый цикл зарядки.

Американская компания Real Graphene в ближайшее время начнет массовое коммерческое производство графеновых аккумуляторов. Об этом сообщает Digital Trends.

Главные преимуществом новых аккумуляторов является более быстрый цикл зарядки. У графеновых батареек он составляет 1500 вместо 500. В компании рассказали, что аккумулятор емкостью 3000 мАч может зарядится за 20 минут при использовании 60-ваттной зарядки.

Помимо этого графеновые аккумуляторы считаются более безопасными.

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