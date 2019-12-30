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На рынке скоро появятся графеновые аккумуляторы

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Их главным преимуществом является более быстрый цикл зарядки.

Американская компания Real Graphene в ближайшее время начнет массовое коммерческое производство графеновых аккумуляторов. Об этом сообщает Digital Trends. 

Главные преимуществом новых аккумуляторов является более быстрый цикл зарядки. У графеновых батареек он составляет 1500 вместо 500. В компании рассказали, что аккумулятор емкостью 3000 мАч может зарядится за 20 минут при использовании 60-ваттной зарядки. 

Помимо этого графеновые аккумуляторы считаются более безопасными. 

Ранее мы писали о том, что Forbes назвал нового богатейшего человека в мире.

Теги: real graphene, аккумуляторы
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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