Синоптики предупредили жителей ЦФО о самом мощном за 73 года снегопаде

За короткое время выпадет до 25% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

На предстоящих выходных жителей Центральной России ждет аномально мощный снегопад. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, причиной обильных осадков станет циклон "Ульрих", который придет на территорию России к 20 ноября. Тишковец отметил, что за короткое время выпадет до четверти месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

Подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года <…> В субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"

Он добавил, что во второй половине дня порывы ветра будут достигать до 23 метров в секунду. Слой снега может составить не менее четырех сантиметров. При этом циклон "Ульрих" создаст в центре РФ барическую "пилу" – резкое падение атмосферного давления, а затем такой же резкий его рост.

Ранее в Татарстане, Чувашии и Марий Эл сняли на видео падение метеорита.

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