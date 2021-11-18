Кадры с происшествием попали в соцсети.

Падение метеорита сняли на видео в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. Кадры с инцидентом появились в социальных сетях. Видео сделаны по большей части автомобильными регистраторами местных водителей. В кадре заметно, что небо в темное время суток начинает освещать шар, который быстро двигается по горизонту. Через несколько секунд небо снова темнеет.

В государственной корпорации "Роскосмос" эксперты установили, что в ночь с 17 на 18 ноября на территории РФ "произойдет максимум активности метеорного потока Леониды".Астрономы прогнозировали около 15 небесных тел (метеоров) каждый час в зените.

Напомним, что Леониды — это быстрые и яркие метеоры. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.

Испытания космической пращи показали на видео.

Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.