В пятницу в Петербурге выпадет снег

Уже в пятницу в Северной столице может выпасть снег. Об этом 78.ru сообщил главный синоптик Петербурга.
В ближайшие же три дня никаких осадков в городе не прогнозируется. И только к пятнице увеличится облачность, которая принесет осадки.
Предстоящей ночью 8 декабря в Петербурге ожидается -4…-6 градусов, в окрестностях до -9, днём -2…-4 градуса. Ночью в среду и четверг столбики термометров покажут до -5…-7 градусов, в окрестностях прогнозируется -10 градусов. В пятницу, когда пойдет снег, потеплеет до 0..-2 градусов.
К выходным, по данным синоптика, сохранится пятничный характер с облаками и снегом.
Петербуржцев 7 декабря радует солнечная погода.
Фото: Piter.tv
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