В пятницу в Петербурге выпадет снег

До этого в городе преимущественно морозная погода.

Уже в пятницу в Северной столице может выпасть снег. Об этом 78.ru сообщил главный синоптик Петербурга.

В ближайшие же три дня никаких осадков в городе не прогнозируется. И только к пятнице увеличится облачность, которая принесет осадки.

Предстоящей ночью 8 декабря в Петербурге ожидается -4…-6 градусов, в окрестностях до -9, днём -2…-4 градуса. Ночью в среду и четверг столбики термометров покажут до -5…-7 градусов, в окрестностях прогнозируется -10 градусов. В пятницу, когда пойдет снег, потеплеет до 0..-2 градусов.

К выходным, по данным синоптика, сохранится пятничный характер с облаками и снегом.

Петербуржцев 7 декабря радует солнечная погода.

Фото: Piter.tv