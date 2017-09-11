Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге и Ленобласти

Осенняя погода в Северной столице и области приносит дожди и грозы. Уже в понедельник, 11 сентября, синоптики обещают ливни местами в городе. МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" передают, что со вторника по четверг в регионе будут ливни и грозы.
Из-за этого в экстренном ведомстве беспокоятся, что из-за погоды в Ленобласти увеличится число аварий из-за ухудшения сцепления с дорогой.
Температура при этом ожидается весьма приятная. Во вторник, 12 сентября, воздух прогреется до 21 градуса днем, ночью будет до +13 градусов.
Фото: скриншот ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"