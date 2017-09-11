Синоптики обещают ливни и грозы в Петербурге и Ленобласти

Ливни и грозу обещают синоптики местами в Петербурге и Ленобласти в ближайшие дни. МЧС беспокоится, что это спровоцирует увеличение числа ДТП.

Осенняя погода в Северной столице и области приносит дожди и грозы. Уже в понедельник, 11 сентября, синоптики обещают ливни местами в городе. МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" передают, что со вторника по четверг в регионе будут ливни и грозы.

Из-за этого в экстренном ведомстве беспокоятся, что из-за погоды в Ленобласти увеличится число аварий из-за ухудшения сцепления с дорогой.

Температура при этом ожидается весьма приятная. Во вторник, 12 сентября, воздух прогреется до 21 градуса днем, ночью будет до +13 градусов.

Фото: скриншот ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"