Синоптики Петербурга обещают мокрый снег во вторник

Северо-Западное УГМС сообщает, что во вторник, 31 октября, в городе ожидается мокрый снег. Утром на дорогах в Петербурге и области возможна гололедица.

Во вторник, 31 октября, в Петербург придет зимняя погода. Синоптики Северо-Западного УГМС сообщают, что уже с ночи вторника пойдет дождь, который постепенно перейдет в мокрый снег. Днем также ожидаются небольшие снегопады.

Ветер ночью будет северо-восточным и северным, а днем северным и северо-западным. При этом температура не будет опускаться ниже нуля: +1-3 градуса, в том числе и ночью.

В Ленобласти на вторник обещают ветер с порывами до 12 метров в секунду. Кроме того, утром на дорогах может появиться гололедица.

На дорогах возможно увеличение аварий. Так как скользкое покрытие уменьшает сцепление. А некоторые автомобилисты до сих пор не перешли на зимнюю резину.