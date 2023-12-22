В Ленобласти 29 января пройдет мокрый снег

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+4 градуса.

В понедельник, 29 января, в Ленобласти ожидается облачная погода. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Ветер 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 28 января.

Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+4 градуса. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление ночью и в первой половине дня будет повышаться, а во второй – понижаться.

В Петербурге 29 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра – до 15 м/с.

Фото: Piter.TV