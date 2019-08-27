В Ленобласти всю неделю возможен небольшой снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дождь с небольшим снегом в Ленобласти в течение всей предстоящей недели, передаёт ТАСС.
Ночью температура ожидается -2 до +3 градусов. Днём в начале недели ожидается от +3 до +7 градусов, в четверг и пятницу – +7-+10, затем – снова 3-7 градусов. Временами температура опустится до -4 градусов.
Постоянный снежный покров в Ленобласти, согласно климатическим наблюдениям, устанавливается в конце ноября – начале декабря.
Фото: Piter.tv
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