В Ленобласти всю неделю возможен небольшой снег

Все, что выпадет на этой неделе, будет таять в течение дня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дождь с небольшим снегом в Ленобласти в течение всей предстоящей недели, передаёт ТАСС. Ночью температура ожидается -2 до +3 градусов. Днём в начале недели ожидается от +3 до +7 градусов, в четверг и пятницу – +7-+10, затем – снова 3-7 градусов. Временами температура опустится до -4 градусов. Постоянный снежный покров в Ленобласти, согласно климатическим наблюдениям, устанавливается в конце ноября – начале декабря. Фото: Piter.tv