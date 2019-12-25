Синоптик рассказала, когда на майских будет 20 градусов жары

На погоду окажут влияние циклонические вихри и поля повышенного давления.

Ведущий синоптик Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала о погоде в первой половине мая. Об этом 29 апреля сообщают "Невские новости".

Среднемесячная температура в мае +11,5 градусов. В первой декаде, по словам синоптика, она ожидается в пределах +9,6 градуса, а в третьей — +13,2 градуса.

Как рассказала Мироничева, в первых числах мая ожидается +8…+13 градусов, ночью +1…+6 градусов. В дальнейшем дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +13… +18 градусов, в отдельные дни прогрев может превышать +20 градусов. Ночью ожидается до +8…+13 градусов. В отдельные ночи при прояснениях ожидается понижение температуры воздуха до +2…+7 градусов.

На погоду окажут влияние циклонические вихри и поля повышенного давления. Отдельные дождливые дни будут сменять малооблачную, сухую погоду. Температурный фон большую часть месяца ожидается выше климатической нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ночью 30 апреля местами похолодает до -9 градусов. Днем потеплеет до +5..+10 градусов.

Фото: Piter.tv

