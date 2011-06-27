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Синоптик рассказал о погоде в сентябре в Петербурге
Сегодня, 17:30
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Синоптик рассказал о погоде в сентябре в Петербурге

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Осадков много не ожидается.

Ведущий синоптик группы специализированного гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала о погоде в сентябре. Об этом пишут "Невские новости". 

Так, среднемесячная температура воздуха по прогнозам составит +10,9...+11,9 (это на 0,5–1,5 градуса ниже нормы). Осадков много не ожидается. Солнце, согласно стандартам, в сентябре должно светить около 135 часов.

Жара в Петербурге начнет спадать в последних числах августа. Последний месяц лета с высокой долей вероятности может стать самым жарким с 1881 года (с этой даты ведутся регулярные метеорологические наблюдения в Северной столице).

Как рассказала Мироничева, до этого года самым теплым август был в 1972 году со среднемесячной температурой воздуха 19,8 градуса. Такая же среднемесячная температура воздуха была отмечена в августе 1939 года.

Ранее в Полюстровском парке пройдет семейный фестиваль технического творчества. Начало мероприятия — в 11:00.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: осадки, погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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