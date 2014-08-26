Синоптик рассказал, что петербуржцы встретят зиму со снегом

В среду в Петербурге ожидаются осадки и небольшой снег.

В среду в Петербурге ожидаются осадки и небольшой снег. Об этом 29 ноября рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

По словам Колесова, начало зимы будет с морозной погодой и красивым видом на Петербург. За последние десятилетия это бывает нечасто, добавил синоптик.

Он также отметил, что настоящим начало зимы в Петербрге было в 2012 да 2010 годах, ещё раньше — в 2002 и 2001 годах, а в прошлом веке последний раз — в 1997 году. Все остальные годы или не было снега или наблюдалась оттепель.

Фото: Piter.tv