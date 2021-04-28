Синоптик пообещал петербуржцам снежный Новый год

Главный синоптик Петербурге Александр Колесов заявил, что город имеет все шансы встретить Новый год под снежным покровом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
По словам синоптика, на следующей неделе есть перспективы южных циклонов, они наиболее опасны для нас. Во вторник-среду будет снега еще больше. Перспективы большого количества снежного покрова есть, говорит Колесов, до Нового года снег, скорее всего – на 80 процентов – долежит, потому что тепла пока мы не видим.
Колесов отметил, что в Петербурге выпало 11 миллиметров осадков, что составляет 21 процент от нормы. В ближайшие дни снегопады позиций не сдадут. Отступление осадков синоптики прогнозируют ближе к началу следующей недели.
Фото: Piter.tv
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