Синоптик пообещал петербуржцам снежный Новый год

До Нового года снег, скорее всего – на 80 процентов – долежит, потому что тепла пока мы не видим, говорит Колесов.

Главный синоптик Петербурге Александр Колесов заявил, что город имеет все шансы встретить Новый год под снежным покровом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам синоптика, на следующей неделе есть перспективы южных циклонов, они наиболее опасны для нас. Во вторник-среду будет снега еще больше. Перспективы большого количества снежного покрова есть, говорит Колесов, до Нового года снег, скорее всего – на 80 процентов – долежит, потому что тепла пока мы не видим.

Колесов отметил, что в Петербурге выпало 11 миллиметров осадков, что составляет 21 процент от нормы. В ближайшие дни снегопады позиций не сдадут. Отступление осадков синоптики прогнозируют ближе к началу следующей недели.

Фото: Piter.tv

