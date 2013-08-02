Синоптик Синенков рассказал о дожде и жаркой погоде в Москве на этой неделе

Ближе к вечеру по области возможны кратковременные грозовые дожди, добавил синоптик.

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о том, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни. Так, в жаркую погоду жителей ждут кратковременные грозовые дожди, передает телеканал "360".

По словам Синенкова, в понедельник, 4 июля, ожидается +30 градусов тепла, завтра аналогичная температура. Ближе к вечеру по области возможны кратковременные грозовые дожди, добавил он.

В период со среды по пятницу температура воздуха упадает до 25 градусов тепла, однако в каждом районе Подмосковья нужно быть готовым к грозовым дождям. Возможно кратковременное усиление ветра, когда грозовое облако будет проходить над населенным пунктом.

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Фото: phxere.com