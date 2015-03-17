Синоптик Шувалов заявил, что снегопада в Москве не стоит ожидать

По словам эксперта, слухи о надвигающемся на столицу снегопаде не имеют оснований.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что снегопада в Москве не стоит ожидать. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, слухи о надвигающемся на столицу снегопаде не имеют оснований. Он подчеркнул, что Москву могут накрыть так называемые "локальные осадки" в небольшом количестве.

Шувалов отметил, что вероятность этих осадков повышается в местах, куда попадают ядра конденсации. К таковым относятся ТЭЦ или места, где есть источники с загрязняющими веществами. При этом синоптик заявил, что пока не стоит ждать снегопадов в масштабном понимании.

Фото: Piter.tv