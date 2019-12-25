Синоптик Колесов: сентября стал холодным

Главный синоптик Петербурга подвел погодные итоги месяца.

Несмотря на то, что температура воздуха в первом осеннем месяце была на 2 градуса ниже нормы, сентябрь 2022 все же стал немного теплее прошлогоднего. Средняя температура воздуха составила чуть выше +10 градусов.

При этом таких холодных сентябрей не было уже давно. В последний раз +9,7 градусов было зафиксировано в 1996 году.

Из хороших новостей можно отметить очень приличные предстоящие выходные дни. Последние дожди должны закончиться сегодня днем и предстоящей ночью, поэтому в субботу с воскресеньем уже будет сухо. Надеюсь, что и солнце появиться, да еще и тихо будет. Александр Колесов.

Воздух на выходных прогреется до +12...+13.

Фото: Piter.tv