Синоптик Колесов: сентября стал холодным

Несмотря на то, что температура воздуха в первом осеннем месяце была на 2 градуса ниже нормы, сентябрь 2022 все же стал немного теплее прошлогоднего. Средняя температура воздуха составила чуть выше +10 градусов.
При этом таких холодных сентябрей не было уже давно. В последний раз +9,7 градусов было зафиксировано в 1996 году.
Из хороших новостей можно отметить очень приличные предстоящие выходные дни. Последние дожди должны закончиться сегодня днем и предстоящей ночью, поэтому в субботу с воскресеньем уже будет сухо. Надеюсь, что и солнце появиться, да еще и тихо будет.
Александр Колесов.
Воздух на выходных прогреется до +12...+13.
Фото: Piter.tv
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