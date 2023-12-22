  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов рассказал, какой будет погода в Петербурге на выходных
Сегодня, 14:51
55
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов рассказал, какой будет погода в Петербурге на выходных

0 0

Выходные удивят петербуржцев теплом. В воскресенье воздух прогреется до +12 градусов.

В Петербурге на выходных, 30 и 31 марта, будет очень тепло. В субботу в Петербурге столбики термометров покажут +8 градусов, в воскресенье обещают до +10...+12 градусов. Об этом сообщил  в своем tg-канале Александр Колесов.

На заливе лёд, поэтому завтрашний день в Санкт-Петербурге наиболее прохладный из всех ближайших. Вместо сегодняшних +11 градусов в городе завтра ожидается всего до +8 градусов.

Александр Колесов, синоптик

В Ленобласти 30 марта воздух прогреется до  +13 градусов, в воскресенье до +17 градусов. На юге температура воздуха будет выше, чем на севере. В начале следующей недели в регионе станет очень жарко. Предварительно в понедельник, 1 апреля, по югу области можно ожидать и первые в этом году +20 градусов.

Синоптик отметил, что сейчас к Петербургу приближается дождь. Он пройдет в городе на Неве вечером и ночью.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 30 марта ожидаются кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: колесов, погода, прогноз погоды на выходных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии