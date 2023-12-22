Синоптик Колесов предупредил о приближающемся к Ленобласти холодном фронте

В Северной столице ночью температура опустилась до -3 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что к Ленобласти приближается холодный атмосферный фронт. Он подходит к региону с севера. Облака еще приближаются. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Еще и холод не зашёл, а ясная погода в антициклоне существенно понизила ночную температуру воздуха. По Ленинградской области сегодня минимальные температуры достигли -6…-7 градусов. Александр Колесов, синоптик

На востоке Ленобласти столбики термометров показали -10 градусов. В Северной столице ночью температура опустилась до -3 градусов. Днем в городе потеплеет до +2...+4 градусов.

Пока думаем над прогнозами, давайте воспользуемся вчерашним солнечным днем и посмотрим на нашу территорию сверху. Только город чистый от снега, он темного фона, а кругом по области снег, на акваториях лёд. Александр Колесов, синоптик

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге, Pxhere