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Синоптик Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели
Сегодня, 14:48
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Синоптик Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели

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По словам эксперта, на один день температура в столице снизится на три градуса.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, кратковременные дожди, которые наблюдались на северо-западе Подмосковья, не повлияли на температуру в целом. Ильин подчеркнул, что на один день температура в Москве снизится на три градуса из-за холодного фронта, но затем снова будет жара. Он добавил, что в целом в июле будет преобладать именно такая погода.

Ранее мы сообщали, что на западе Москвы загорелась многоэтажка.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, москва, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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