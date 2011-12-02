Синоптик Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели

По словам эксперта, на один день температура в столице снизится на три градуса.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, кратковременные дожди, которые наблюдались на северо-западе Подмосковья, не повлияли на температуру в целом. Ильин подчеркнул, что на один день температура в Москве снизится на три градуса из-за холодного фронта, но затем снова будет жара. Он добавил, что в целом в июле будет преобладать именно такая погода.

Ранее мы сообщали, что на западе Москвы загорелась многоэтажка.

Фото: Piter.tv