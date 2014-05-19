Синоптик Александр Колесов рассказал, что к выходным в Петербурге станет теплее

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился хорошим прогнозом погоды сегодня, 5 июня. О наступающем к выходным тепле он сообщил в своем телеграм-канале.
Температура воздуха быстро повышаться не будет, но в течение этой недели можно рассчитывать на дневные максимальные значения +15…+20 градусов, хотя в ночные часы по Ленинградской области еще будет прохладно.
Александр Колесов
В течение недели петербуржцев и гостей города ждет давление, превышающее норму. В целом, в городе обойдется без осадков. В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди каждый день.
Фото: Piter.TV
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