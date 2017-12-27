На открывшейся после реконструкции Синопской набережной изменили схему движения

После реконструкции открылась Синопская набережная. После ремонта на ней изменилась схема движения для автомобилей и появился пешеходный переход.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил в четверг, 11 января, что после реконструкции открылась Синопская набережная. Все действовавшие в арйоне ограничения для машин сняли.

После ремонта на набережной появился транспортный тоннель в районе пересечения с Херсонской улицей. Предполагается, что он разгрузит участок от Обводного канала до моста Александра Невского. Если автомобиль едет к проспекте Обуховской обороны, ему не придется пересекаться с потоком с моста Александра Невского, так как едут по тоннелю.

Также тоннель помог развести трамвайное и автомобильное движение по мосту и съездам с него. На участке Синопской набережной появилась выделенная полоса для трамваев. Она теперь выше проезжей части для автомобилей.

После реконструкции изменилась схема движения. Теперь в районе моста Александра невского нет поворота налево с Амбарной улицы. Теперь на переправу можно попасть только после проезда через тоннель под трамвайными путями и поворота на право.

В ходе работ по реконструкции набережной был также сооружен надземный пешеходный переход в районе поворота с пр. Обуховской обороны на северную набережную Обводного канала Пресс-служба КРТИ

Фото: Instagram / kocten7