Синий снег на Петроградской стороне оказался нетоксичным

Синий снег на Аптекарском переулке не является токсичным и не опасен для окружающей среды.

"Специалисты, получив результаты тестирования проб на металлы, пришли к выводу, что вещество, которое вызвало посинение снега, относится к группе веществ, по своему компонентному составу близких к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок", – сообщается в Росприроднадзоре по СЗФО.

В ведомстве также добавили, что пробы воды оказались не токсичны, а вещество, которое вызвало изменение цвета снега, не опасно для окружающей среды.Вероятно, что пигмент попал на снег из-за демонтажа одного из зданий. Отмечается, что на его стенах была обнаружена такая же синяя краска. Сейчас проверкой займется Госстройнадзор.

Напомним, что 26 декабря на Аптекарском переулке выпал синий снег, а информация начала поступать из социальных сетей, где стали появляться фотографии от шокированных очевидцев.

Видео: "Фонтанка"

Фото: ВКонтакте / Мария Чарнецкая, Кристина Коротаева

