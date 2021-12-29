Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022 в Пекине

Сборная РФ уступает по очкам американцам.

Российские представители, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Лидирующая позиция осталась за американскими представителями Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Сборная Сша занимает первое место в общем зачете.

Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца получили от судеи 85,05 балла. Хаббелл и Донохью - 86,56 балла. На третьей позиции расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 83,83 баллами. По результатам двух дисциплин в командном турнире фигуристов первое место за собой сохранили сохраняют американцы - 20 очков. Национальная сборная РФ имеет в арсенале 17 очков. Третьими идут итальянцы - 14.

Напомним, что командный турнир зимней Олимпиады в Пекине продолжится короткой программой в парном катании.

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