Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ-2022 в Пекине

Российские представители, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Лидирующая позиция осталась за американскими представителями Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Сборная Сша занимает первое место в общем зачете.
Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца получили от судеи 85,05 балла. Хаббелл и Донохью - 86,56 балла. На третьей позиции расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 83,83 баллами. По результатам двух дисциплин в командном турнире фигуристов первое место за собой сохранили сохраняют американцы - 20 очков. Национальная сборная РФ имеет в арсенале 17 очков. Третьими идут итальянцы - 14.
Напомним, что командный турнир зимней Олимпиады в Пекине продолжится короткой программой в парном катании.
Пелоси призвала спортсменов США быть осторожными в высказываниях на Олимпиаде в Пекине.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все