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Сине-бело-голубые поздравили Аршавина с юбилеем
Сегодня, 10:42
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Сине-бело-голубые поздравили Аршавина с юбилеем

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Футболисту исполнилось 40 лет. В поздравлении его назвали "легендой".

Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавинa с днем рождения. Сегодня экс-нападающий команды отмечает свое 40-летие. Открытку с теплыми словами опубликовали на страничке "ВКонтакте" сине-бело-голубых. 

Андрею Аршавину - 40! С днем рождения, легенда", -

 клуб поздравил бывшего футболиста сборной России. 

Под постом подписчики присоединились к поздравлению и пожелали спортсмену долгих лет жизни и здоровья.

Напомним, что в составе "Зенита" игрок трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. Болельщики Петербурга полюбили Аршавина за неординарную технику. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что объявлены новые послы футбольного Евро-2020 в Петербурге.

Фото: "ВКонтакте" / ФК "Зенит"

Теги: аршавин, зенит, петербург, футбол, юбилей
Категории: Зенит, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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