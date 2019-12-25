Сине-бело-голубые поздравили Аршавина с юбилеем

Футболисту исполнилось 40 лет. В поздравлении его назвали "легендой".

Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавинa с днем рождения. Сегодня экс-нападающий команды отмечает свое 40-летие. Открытку с теплыми словами опубликовали на страничке "ВКонтакте" сине-бело-голубых.

Андрею Аршавину - 40! С днем рождения, легенда", - клуб поздравил бывшего футболиста сборной России.

Под постом подписчики присоединились к поздравлению и пожелали спортсмену долгих лет жизни и здоровья.

Напомним, что в составе "Зенита" игрок трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. Болельщики Петербурга полюбили Аршавина за неординарную технику.

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Фото: "ВКонтакте" / ФК "Зенит"