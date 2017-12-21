Сын Сергея Зверева нашел свою мать и узнал, что его пытались убить

Сергей Зверев младший отыскал свою биологическую мать и узнал ее, а заодно и свою непростую историю.

В сети появилась информация о том, что сын знаменитого стилиста Сергея Зверева мог не родиться. Об этом заявила биологическая мать Виктория Парфенова. Напомним, что 25 лет женщина оставила малыша в роддоме. Отец убеждал Сергея, что его мать погибла в автомобильной катастрофе. Однако, как известно, вся тайное становится явью.

Сыну знаменитого шоумена удалось найти свою биологическую мать. Сомнения о родстве не может быть, так как это доказал ДНК-тест. Встреча с матерью состоялась в студии телепрограммы "На самом деле".

Сергей младший задал один единственный вопрос "Почему?". Женщина решила ответить откровенно. Она рассказала, что сама приняла решение отказаться от ребенка, так как была слишком молода, а с мужем было "все сложно".

Кроме того, Парфенова призналась, что хотела сделать аборт, в связи с этим мальчик родился раньше срока. Несмотря на это Сергей родился здоровым мальчиком, а врачи уговаривали родительницу не бросать малыша.

Однако позже раскрылась еще одна тайна: Сергей младший был зачат от любовника. Выяснилось, что Виктория таким образом отомстила любовнице мужа, забеременев от ее супруга.

Услышав неутешительную историю Зверев младший проговорил "Не могу пока ничего переварить. Пока я уйду в себя".

Фото: Instagram - sergeyzverev, скриншот программы "На самом деле" - Первый канал