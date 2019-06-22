Дональд Трамп-младший не считает поддержку ВС приоритетом для Вашингтона.

Американские граждане не считают помощь Украине приоритетным направлением. Соответствующее заявление сделал сын бывшего лидера Белого дома и действующего кандидата на пост американского президента Дональд Трамп — младший. Политик выступил в рамках предвыборной гонки в поддержку своего отца в штате Флориде. Спикер решил спросить у сторонников, собравшихся на мероприятии, о том, считают ли они финансирование Украины одним из трех или хотя бы десяти национальных приоритетов для США. В результате люди освистели такое предположение.

Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто. Дональд Трамп — младший

Трамп считает, что из-за политики Байдена США теперь изолированы.

Фото и видео: X / Donald Trump Jr.