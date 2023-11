Трамп считает, что из-за политики Байдена США теперь изолированы

Экс-глава США в очередной раз раскритиковал политику Белого дома.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация потеряла своих международных союзников и остались "одни на целом острове". Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома сделал в ходе своего выступления на митинге перед сторонниками, организованного на территории штата Техас. Член Республиканской партии уточнил, что действующие власти при Джо Байдене пытаются превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором постоянно отключаются энергетические ресурсы, нет электроэнергии. По мнению политика, местное население будет буквально умолять противников Вашингтона о пощаде при президентстве Джо Байдена.

Они все связаны с Китаем, Россией <...>. Мы потеряли все. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп: Россия украла у США чертежи "супер-пупер-ракеты" и построила ее.

