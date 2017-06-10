Хорошие новости для фанатов "Властелина колец": в августе будет опубликована неизданная книга Джона Толкина

"Падение Гондолина" было написано знаменитым писателем еще до выхода "Хоббита" и "Властелина колец".

Сын знаменитого английского писателя Джона Рональда Роуэла Толкина в августе этого года собирается опубликовать неизданную книгу своего отца. Над произведением "Падение Гондолина" автор "Властелина колец" начал работать в 1917 году. Это книга является первой историей о Средиземье. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В первой части рассказывается о взятии эльфийского города лордом Морготом. Напомним, что во вселенной Толкина он — олицетворение тьмы и зла.

Для фанатов "Властилина колец" и "Хоббита" заявление 93-летнего Кристофера Толкина стало неожиданностью. В прошлом году он уже выпустил другую книгу отца под названием "Берен и Лютиэн". Тогда же он заявил, что уходит из компании Tolkien Estate, владеющей всеми правами на произведения всеми любимого автора.

Известно, что всю свою жизнь Кристофер посвятил редактуре и изданию черновиков отца. Под его руководством вышли произведения "Сильмариллион" и "Дети Хурина".

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