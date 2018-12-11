Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

До этого данный пост 16 лет занимал Владимир Рашевский.

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал генеральным директором крупнейшей угольной компании России — СУЭК. Об этом пишет РБК.

До этого данный пост 16 лет занимал Владимир Рашевский. Он останется в совете директоров компании, так как владеет в ней долей в 7,8%.

О том, что Рашевский покидает свой пост, стало известно в минувшую пятницу.

Степан Солженицын работает в "СУЭК" с октября 2018 года, с ноября 2018 года занимает должность входящей в нее "Сибирской генерирующей компании". Теперь он будет совмещать две управляющие должности.

Ранее прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде.