Сын Изы Высоцкой рассказал о предсмертном желании матери

Изольда Константиновна хотела, чтобы ее кремировали.

Сын Народной артистки России Изы Высоцкой рассказал о предсмертном желании матери. Актриса хотела, чтобы ее не хоронили, а кремировали. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, сегодня утром на 82-м году жизни умерла первая жена Владимира Высоцкого из-за проблем со здоровьем. Прощание с Изой Константиновной состоится 22 июля в комплексе "Реквием" в Нижнем Тагиле. Свои соболезнования родным и близким уже высказал сын покойного барда Никита Высоцкий.

Фото: ВКонтакте / Нижнетагильский драматический театр