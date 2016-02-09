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Сын Изы Высоцкой рассказал о предсмертном желании матери
Сегодня, 14:45
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Alena_Zinovieva
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Сын Изы Высоцкой рассказал о предсмертном желании матери

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Изольда Константиновна хотела, чтобы ее кремировали.

Сын Народной артистки России Изы Высоцкой рассказал о предсмертном желании матери. Актриса хотела, чтобы ее не хоронили, а кремировали. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, сегодня утром на 82-м году жизни умерла первая жена Владимира Высоцкого из-за проблем со здоровьем. Прощание с Изой Константиновной состоится 22 июля в комплексе "Реквием" в Нижнем Тагиле. Свои соболезнования родным и близким уже высказал сын покойного барда Никита Высоцкий.

Фото: ВКонтакте / Нижнетагильский драматический театр

Теги: иза высоцкая , кремация , умерла изольда высоцкая
Категории: Лента новостей Новости России

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