Сын художника Ильи Глазунова поделился воспоминаниями об отце

Деятель искусства ушел из жизни в 2017-м году.

Сегодня, 10 июня, художнику, основателю Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илье Глазунову исполнилось бы 90 лет. Сын живописца, Иван Глазунов, поделился воспоминаниями об отце с телеканалом "Санкт-Петербург".

Потомок художника рассказал о том, что отец все время находится в работе, но при этом считал это отдыхом, так как занимался любимым делом. В связи с этим он много успевал: и картинами заполнить манеж, и открыть академию, и написать книги.

Одним из главных источников вдохновения для Ильи Глазунова была красота. Это же он пытался передать и своим ученикам, потому вывозил их за собственный счет в Италию.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Художник стал автором более трех тысяч произведений. Работал как портретист, пейзажист, создатель монументальных исторических полотен, книжный иллюстратор, а также общественный деятель, педагог и просветитель. Ушел из жизни 8 июля 2017-го года.

Фото: glazunov.ru