Сын Боярского рассказал о состоянии попавшего в больницу отца

Народный артист РСФСР хотел покинуть медучреждение еще вчера.

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о самочувствии своего отца, народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Накануне он попал в больницу с подозрением на неуточненную пневмонию.

По словам сына Боярского, музыканту уже намного лучше, и сегодня его могут выписать из больницы.

"Это не коронавирус. Еще вчера все было хорошо, температуры нет, чувствует себя нормально ", - отметил Сергей Боярский в беседе с 78.ru.

Он также рассказал, что отец хотел покинуть медучреждение еще вчера. Однако медики решили перестраховаться и оставили его до утра.

Напомним, скорую помощь вызвала жена артиста Лариса Луппиан. У Боярского была высокая температура и слабость. Врачи подозревали у него неуточненную пневмонию. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Фото: Instagram / sergeyboyarskiy