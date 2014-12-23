Силуанов заявил, дополнительных факторов роста инфляции в России нет

Он отметил, что развитие инфляционных событий может быть разное.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в настоящий момент нет дополнительных факторов роста инфляции в России. При этом Минфин, если ситуация будет выходить за рамки прогноза, готов принять соответствующие меры. Речь идет в том числе о помощи людям, которые нуждаются в господдержке.

Силуанов сказал, что развитие инфляционных событий может быть разное, то есть инфляция может отличаться от параметров, которые были заложены в бюджет.

Но мы будем систему отслеживать, и, если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, мы будем принимать соответствующие решения. Антон Силуанов, глава Минфина

Антон Силуанов на форуме ВТБ "Россия зовет" также заявил, что власти ждут от металлургов инвестиций.

Фото: Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"