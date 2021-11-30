Силуанов заявил, что власти РФ ждут от металлургов инвестиций

Прибыль многих секторов российской экономики в 2021 году выросла в 1,5 раза.

Глава Минфина Антон Силуанов на форуме ВТБ "Россия зовет" заявил, что власти России пошли навстречу бизнесу при обсуждении корректировок налоговой системы. По его словам, теперь власти ждут от металлургов и добывающих компаний реализации обещанных ими инвестиционных проектов.

Силуанов подчеркнул, что в 2021 году прибыль многих секторов российской экономики в среднем выросла в 1,5 раза. При этом рост инвестиций был значительно меньше.

По словам министра, высокими остаются на рынке цены на продукцию металлургических и добывающих секторов, а компанию продолжают получать значительный финансовый поток. Однако Силуанов сказал, что власти пока не торопят бизнес, потому что подготовка портфеля инвестиционных проектов требует времени.

Видео: Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"