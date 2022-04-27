Силуанов рассказал о новых финансовых потребностях регионов РФ

Глава Минфина рассказал о том, на какие проблемы власти страны ориентируются в первую очередь.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о новых финансовых потребностях в регионах страны. Информацией чиновник поделился в рамках своего выступления на заседании Совета законодателей. Он привел статистику по результатам 2021 года и начала текущего. По мнению эксперта, субъекты РФ получили задел для реагирования на внешние вызовы.

Но мы видим, что ситуация меняется, и у субъектов РФ появляются дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр подчеркнул, что российскими приоритетами в государственной помощи на местах станут антикризисные меры по созданию рабочих мест, адресной поддержке нуждающихся категорий граждан. Силуанов также напомнил о содействии отечественным предпринимателям в условиях разрыва логистических связей.

Силуанов раскритиковал регионы РФ за игнорирование мер поддержки.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации