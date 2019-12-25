Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета

Глава Минфина призвал эффективно использовать казну для развития страны.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из государственного бюджета. Во время выступления на пленарном заседании пятого Московского финансового форума специалист заметил, что средства в федеральной казне есть, но они должны расходоваться оттуда эффективно. Речь идет о развитии экономической системы и роста благосостояния граждан страны.

Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат, о чем сейчас председатель правительства говорил. Результат должен быть в росте экономики, в росте благосостояния наших граждан. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото: YouTube / РАНХиГС