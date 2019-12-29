Министр финансов заявил, что валюту ослабляют сильные колебания цен на нефть.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причину ослабления рубля. Не смотря на то, что бюджетное правило сдерживает рубль, валюту ослабляют сильные колебания цен на нефть. Об этом пишет ТАСС.

Силуанов заявил, что на нефтяной вопрос окажет сильное влияние дальнейшая работа с ОПЕК. При этом он уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным. "Потому что себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше", - объяснил глава Минфина.

Министр также напомнил, что базовая для России цена за баррель составляет 42 доллара. При такой стоимости может балансироваться бюджет.

Ранее мы писали, что Силуанов назвал запредельными размер страховых взносов.

Видео: Youtube / Правительство России