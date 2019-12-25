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Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии
Сегодня, 14:49
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Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии

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В Минфине России готовы поддержать Минск в экстренном случае.

Глава российского Минфина Антон Силуанов не исключил предоставления материальной поддержки Белоруссии в случае такой необходимости со стороны соседнего государства. Об этом чиновник рассказал на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума.

Наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета.

Теги: антон силуанов, белоруссия, минфин, московский финансовый форум
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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