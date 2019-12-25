Силуанов: динамика экономического развития составит около 1% ВВП

Глава Минфина раскрыл данные по тому, сколько доходов от НДФЛ получила Россия в 2025 году.

Динамика развития российской экономической системы в 2025 году ожидается на уровне около одного процента от национального уровня ВВП. В предыдущие годы такой показатель был более четырех процентов. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский министр по финансам Антон Силуанов. Эксперт из федерального правительства заметил, что после перегрева экономики, который наблюдался по стране в течение последних двух лет, темпы роста стали сбалансированными.

Как это сказывается на федеральном бюджете? Действительно, мы в этом году ожидаем динамику экономического развития на уровне около 1% ВВП. Антон Силуанов, глава Минфина России

Чиновник уточнил, что государственный бюджет получил от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в текущем году порядка 750 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2024 году налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 миллиардов рублей. Известно, что примерно 200 миллиардов рублей федеральный бюджет получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат.

Фото: Правительство России