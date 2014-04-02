Силуанов: Россия готовит предложение по июньским платежам по госдолгу в обход инфраструктуры Запада

Глава Минфина РФ рассказал о механизме оплаты страны по суверенному долгу.

Россия готовит предложение по июньским платежам по госдолгу в обход инфраструктуры Запада. Соответствующее заявление в эфире китайского телеканала CGTN сделал глава российского министерства по финансам. Антон Силуанов прокомментировал инициативу властей для инвесторов, позволяющую обходить введенное Западом санкционное давление. На текущий момент такие документы подготавливаются экспертами.

Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник добавил, что Россия стремится поддержать собственный имидж надежного заемщика, а также выполнить международные обязательства с условием действующих западных ограничений.

Силуанов: РФ продолжит исполнять обязательства во внешней торговле, несмотря на санкции.

Фото и видео: Вконтакте / CGTN на русском